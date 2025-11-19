Radio FirenzeViola, da Scanner a Colpi d'Ala: proseguono le nostre trasmissioni

FirenzeViola.it
Oggi alle 19:00Radio FirenzeViola
Redazione FV

Proseguono le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Il palinsesto di giornata va avanti dalle 19:00 alle 20:00 con "Scanner", che approfondirà temi di attualità legati al mondo del calcio, condotto dall'avvocato Giulio Dini e da Anna Dini. Dalle 20:00 alle 20:50 arriva invece "Colpi d'Ala", con Alberto Di Chiara e Ludovico Mauro. E infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.

