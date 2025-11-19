RFV Fratini: "Davanti prenderei Luis Henrique dell'Inter ed El Shaarawy"

Michele Fratini, talent scout e consulente di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" della situazione viola e di cosa prenderebbe dal marcato di gennaio: "Io schiererei Comuzzo nei due centrali della difesa a quattro, perché mi dice Antognoni che sta benissimo, così come Fortini che metterei a destra, poi gli altri a completare la coperta, mentre davanti prenderei Luis Henrique che è in uscita dall'Inter ed El Shaarawy sul lato opposto, con Gudmundsson nel suo ruolo, dove rende meglio e davanti Kean. Penso che la Fiorentina abbia perso delle figure importanti, ha perso Antognoni, che ha sempre rappresentato la Fiorentina. Qui ora nessuno rappresenta il giglio fiorentino, i giocatori non ci rappresentano come prima".

