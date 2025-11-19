RFV Amerini su Fortini: "Merita e ha la personalità per giocare contro la Juve"

Daniele Amerini, ex viola e agente, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" parlando di Comuzzo e Fortini, ecco le sue parole sui giovani viola: "Fortini ha dimostrato in un momento di difficoltà delle squadra di essere un giocatore di affidamento, entrare in una situazione come quella della Fiorentina e farlo bene vale doppio. Secondo me si merita dei complimenti e credo che si sia meritato sul campo questa chance. Ha doti fisiche che gli permettono di affrontare McKennie e Kalulu".

In che posizione vedi meglio Fortini?

"Secondo me dipende se giochi a quattro o a cinque. Io preferisco il destro a destra, ma ci sono allenatori che preferiscono gli esterni a piede invertito, per venire dentro al campo ed è bravo nel farlo, anche se deve ancora crescere. Quando riesci a fare quello che ha fatto lui hai della personalità e delle qualità".

Fortini può essere sacrificato a gennaio per 15 milioni?

"Oggi siamo su quelle cifre lì. La plusvalenza assicurata, ma magari esplode come ha fatto Kayode, quindi io non lo venderei. Kayode in quel preciso momento era sacrificabile, poi ora sta facendo bene e ci mangiamo le mani, ma se avesse fatto male, chi lo ha venduto era un genio".

Abbiamo sbagliato la valutazione su Comuzzo?

"E' quello che succede, se lo vendevi per 40 milioni al Napoli o in Arabia era un affare. Magari era valutato troppo prima e lo sminuiamo adesso. Sta pagando le aspettative che si era creato con le sue prestazioni".

