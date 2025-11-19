Radio FirenzeViola prosegue fino alle 21.30: ora "I Tempi supplementari", anche su YouTube
Proseguono le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 16:00 e per un'ora ecco "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi, trasmissione che è in onda anche su YouTube (vai sul nostro canale, FirenzeViola.it).
Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà poi dalle 19:00 alle 20:00 Scanner, che approfondirà temi di attualità legati al mondo del calcio, condotto dall'avvocato Giulio Dini e da Anna Dini.
Dalle 20:00 alle 20.:50 "Colpi d'Ala" con Alberto Di Chiara e Ludovico Mauro. E infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.
