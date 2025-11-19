RFV Impallomeni su Fiorentina-Juventus: "Partita più delicata per i bianconeri che per i viola"

Intervenuto durante 'Chi si Compra?', trasmissione in onda dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, su Radio FirenzeViola, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato così il momento della Fiorentina: "Secondo me la partita di sabato è più delicata per la Juventus che per la Fiorentina. I viola sono in difficoltà ma a Genova ho visto una squadra diversa, con un allenatore tarantolato, che sono convinto potrà far bene. A Firenze inizia il ciclo Vanoli ma anche quello Spalletti, sarà una sfida interessante. Ribadisco che secondo me a Firenze serviva un allenatore come Vanoli. Poi serviva ritrovare la gamba, se non ce l'hai è dura. Peccato per lo scenario perché lo stadio-cantiere non aiuta. Però alla Fiorentina serve questa partita, una partita importante, per capire se si può uscire dalla crisi.

La Fiorentina di Pioli non è esistita, è stata solo un'ipotesi, probabilmente rimasta solo in testa a Pioli. Vanoli deve intercettare questo, scordarsi del passato e consolidare un gruppo forte. Certo, è ancora presto, ma ora è il momento di dare un segno di vita, senza guardare la classifica. Deve cercare di essere altro. La Fiorentina, in mezzo a tutto questo caos, ha comunque la squadra per salvarsi".