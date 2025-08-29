Radio FirenzeViola, Continua la diretta: alle 17:00 "Garrisca al Vento"

Radio FirenzeViola, Continua la diretta: alle 17:00 "Garrisca al Vento"FirenzeViola.it
Oggi alle 16:52Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Dalle 17:00 alle 19:00 Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Dalle 19 alle 20 un'altra ora di diretta per seguire tutte le trattative del calciomercato della Fiorentina, dalle 21 invece c'è Extra Viola in collaborazione con RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!