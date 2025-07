Radio FirenzeViola ancora in diretta: c'è "Garrisca al Vento" fino alle 19

Proseguono le trasmissioni in diretta di Radio Firenzeviola, web radio tv a cura della redazione di FirenzeViola. Ora spazio a Giacomo Galassi e Sauro Fattori per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00. Oggi ovviamente non ci sarà la consueta appendice per seguire l'allenamento viola, visto il giorno libero concesso da Pioli dopo l'amichevole di ieri.

