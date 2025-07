RFV Bongiorni: "Fazzini è cresciuto fisicamente e tecnicamente. Per il centrocampo consiglio Xhaka"

Il talent scout e osservatore sportivo Antonio Bongiorni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per commentare i temi attuali della Fiorentina, a partire dall'amichevole di ieri di Fazzini "Essendo inserito in un roster come quello viola ci si aspetta che faccia subito bene per convincere non tanto il tecnico che lo ha voluto ma il pubblico. La qualità e la fatica si vede solo ad occhio mentre certi gesti vengono selezionati magari anche dalle tv e dai video. Ma le prime sensazioni sono importanti"

Il ruolo è vice Gudmundsson? "Quando giocava al Capezzano con Bertelli suo mentore, io lo portai anche a Paratici a Torino che però lo vide molto indietro fisicamente. Ma a livello tecnico non c'erano dubbi. Ma quando l'ho rivisto ho visto che si è strutturato, ora da metà campo e davanti può occupare più ruolo e dunque anche sotto punta. Si è migliorato fisicamente e qualitativamente. Dall'islandese mi aspettavo di più lo scorso anno che forse ha sofferto il salto anche perché la Fiorentina vuole essere un'Atalanta del futuro come dimostra la scelta di Pioli. Ma Gudmundsson non lo so inquadrare tatticamnete, mi pare si perda tornando indietro ma se Pioli riuscirà a collocarlo sarà un valore aggiunto eprché tecnicamente non si discute".

Un giudizio su Pioli? "Pioli è diventato un saggio, prima come uomo ma anche da allenatore ha dimostrato qualcosa di importante. Ed ho l'impressione che si stia formando intorno a lui un gruppo nel segno di Astori e sono sicuro riuscirà a placare anche le polemiche che a Firenze ci sono sempre".

Un nome per il centrocampo? "Un giocatore che mi piacerebbe è Xhaka. Se la Fiorentina azzecca il centrocampista può dire la sua"