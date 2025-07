RFV Amerini: "Affrontare la propria Primavera è sempre positivo. Sohm forte, sarebbe perfetto"

vedi letture

Fa discutere l'entità dell'impegno della prima amichevole della Fiorentina contro la propria Primavera come fanno discutere le prime scelte del nuovo tecnico Stefano Pioli. Per parlare di ieri sera ma anche di mercato, nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex viola, ora agente, Daniele Amerini: "Al di là del clima bello che si è respirato intorno alla partita, non dimentichiamoci che la Primavera ha iniziato il ritiro anche una settimana prima della prima squadra. Hanno trovato una squadra pronta fisicamente ed è stato un test positivo. C'è stata la possibilità di vedere dei giovani in campo e penso sia sempre un bene confrontarsi col proprio settore giovanile".

Un modulo offensivo come quello di ieri è riproponibile anche in partite contro avversari di livello?

"Riproponibile in determinate partite. Tante squadre giocano così. Specialmente quando giochi in casa contro squadre che si chiudono, penso che sia fattibilissimo schierare tre giocatori offensivi. Penso che Pioli sia arrivano a un punto della sua carriera tale da potersi permettere questo tipo di tattica, è un allenatore di prima fascia".

Cosa manca a questa rosa?

"Io credo che con un centrocampista di struttura, di quelli che sanno fare le due fasi e che ti porta gol, come Sohm che reputo forte, la Fiorentina si potrebbe collocare già in partenza in una posizione molto interessante. Quel tipo di centrocampista lì non c'è adesso in rosa, quindi serve. Deciderà l'allenatore insieme alla società ma penso che una mezzala di grande impatto fisico serva a questa squadra. In rosa ha già giocatori che possono ricoprire il ruolo di costruttore con visione di gioco, mentre le altre caratteristiche mancano. Certo, se giochi come il Barcellona di Xavi e Busquets puoi anche farne a meno, ma deciderà Pioli insieme alla Fiorentina".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale