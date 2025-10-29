Radio FirenzeViola, al via "Se fosse sempre domenica" per seguire Inter-Fiorentina

Oggi alle 20:00
di Redazione FV

Stasera alle 20.45 a San Siro si gioca Inter-Fiorentina che Radio FirenzeViola, la web-radio tv (fruibile anche in formato visual sia da App che sul pc, che sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it, seguirà fino al post gara con una programmazione ad hoc.

Al via "Se fosse sempre domenica" con Pietro Lazzerini e Chiara Andrea Bevilacqua che, assieme alla voce dell'inviato Andrea Giannattasio da Milano, vi racconteranno Inter-Fiorentina, con un lungo post-gara fino ad oltre mezzanotte, con i commenti dei nostri opinionisti, le pagelle del direttore Tommaso Loreto e naturalmente le voci degli allenatori e i giocatori dalla sala stampa.

