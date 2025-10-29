Radio FirenzeViola, al via "Se fosse sempre domenica" per seguire Inter-Fiorentina
FirenzeViola.it
Stasera alle 20.45 a San Siro si gioca Inter-Fiorentina che Radio FirenzeViola, la web-radio tv (fruibile anche in formato visual sia da App che sul pc, che sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it, seguirà fino al post gara con una programmazione ad hoc.
Al via "Se fosse sempre domenica" con Pietro Lazzerini e Chiara Andrea Bevilacqua che, assieme alla voce dell'inviato Andrea Giannattasio da Milano, vi racconteranno Inter-Fiorentina, con un lungo post-gara fino ad oltre mezzanotte, con i commenti dei nostri opinionisti, le pagelle del direttore Tommaso Loreto e naturalmente le voci degli allenatori e i giocatori dalla sala stampa.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
RFVL'avv. Orso: "Franchi? Ritardi prevedibili ma i nodi sono copertura economica al 90% e volontà politica al 10%"
Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezzadi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
2 Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: in difesa Comuzzo-Viti, Gud-Kean davanti e centrocampo muscolare
Copertina
Angelo GiorgettiI dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com