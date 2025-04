RFV Pusceddu: "La Fiorentina ha le carte in regola per arrivare in finale di Conference"

Vittorio Pusceddu, ex calciatore viola è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina che scenderà in campo in Conference League e contro il Cagliari in Serie A: "Contro i sardi sarà una partita a viso aperto, entrambe vogliono i 3 punti, se i sardi faranno la partita aiuteranno i viola. Se guardiamo la classifica la Fiorentina se la sta quasi giocando alla pari con tutti ed è sempre li a lottare per l'Europa".

Chi avrà secondo lei più motivazioni tra Cagliari e Fiorentina? " Il campionato è molto equilibrato quest'anno, è una partita particolare, i sardi vogliono salvarsi mentre i viola vogliono l'Europa, le motivazioni sono alla pari. La partita potrebbe decidersi anche a causa di un errore difensivo o un episodio".

Che ne pensa di Parisi?

"A me è sempre piaciuto, quest'anno è migliorato, sono sicuro che farà vedere tutto il suo valore".

Come vede la Fiorentina in Conference? "In caso di passaggio di turno molto probabilmente incontrerebbe il Betis che non è più la squadra di qualche anno fa, è una squadra alla portata e la Fiorentina ha tutte le carte in regola per poter arrivare in finale".

Chi consiglierebbe del Cagliari ai viola?

"Consiglierei Piccoli, fa reparto da solo, potrebbe giocare in qualsiasi squadra. Altri giocatori del Cagliari non penso potrebbero fare la differenza".

Che ne pensa di Yerri Mina? "Da tutto in campo, è un lottatore. Personalmente sta facendo bene".