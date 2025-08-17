RFV Pulga: "Fiorentina sulla carta da Europa, vediamo se esplode Fagioli. Il Cagliari non credo la impensierirà"

Il tecnico Ivo Pulga, con un trascorso sulla panchina del Cagliari, primo avversario della Fiorentina in campionato e che ieri sera ha conquistato i 16esimi di finale di Coppa Italia, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Viola Weekend per parlare di attualità: "Napoli, Inter e Juve le vedo favorite, anche se il Napoli quest'anno avrà anche la Champions. Il Milan la metterei come quarta forza. Nella corsa all'Europa vedo bene la Roma, se riesce ad immagazzinare i principi di Gasperini, Milan, Fiorentina mentre vedo in difficoltà per motivi diversi l'Atalanta e la Lazio. Il Como può lottare per un posto Uefa".

Cosa pensa della Fiorentina di Pioli? "Pioli è un ottimo allenatore, ha fatto qualche acquisto importante ed ha cambiato modo di giocare con il 3-5-2 ritornato di moda in tante squadre. La squadra è un po' di scoprire, davanti è forte con Dzeko e Kean e vediamo se Fagioli potrà esplodere".

Mercato conservativo è un segnale? "Ha fatto grossi sacrifici per trattenere alcuni giocatori e vediamo se Dzeko alla sua età cosa potrà fare. Sulla carta è da Europa ma vediamo, però non vedo una Fiorentina che possa fare più di questo".

Il Cagliari che qualità ha da Folorunsho ed Esposito? "Ieri sera non mi è piaciuto in Coppa, con un 3-5-2 con Deiola nei tre dietro che non mi fa impazzire. Credo che debba trovare ancora una quadra e credo che non possa creare problemi alla Fiorentina all'esordio".

Pisacane la convince? "E' alla prima esperienza ma è tanto che è lì e conosce bene l'ambiente, era una scelta che doveva fare una società che deve salvarsi. O prendi uno navigato e che porta una salvezza ma in passato anche con tecnici noti è retrocesso credo sia la strada giusta quella fatta con un allenatore e giocatori giovani"