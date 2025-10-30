Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola: ora in onda "Palla al Centro!"

Oggi alle 14:05Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà poi, dalle 19:00 alle 20:50, Tommaso LoretoLudovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola in studio. E infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38. 

