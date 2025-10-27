Prosegue la diretta di Radio FirenzeViola: adesso in onda c'è "Palla al centro"!
FirenzeViola.it
Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luciana Magistrato, mentre dalle 16:00 andrà in onda la quarta puntata di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, alle ore 20, Dimitri Conti e il suo "Uno contro tutti", nuovo format che prevederà in studio anche Tommaso Loreto. Chiude il programma Chiara Andrea Bevilacqua e il suo "In Giro per il Mondo" dalle 20 alle 21.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Un punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna puredi Mario Tenerani
Le più lette
1 Un punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Copertina
FirenzeViolaL’unico lampo nel buio viola: Fortini convince e la società è pronta a blindarlo col rinnovo
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Alberto PolverosiVienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com