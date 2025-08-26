Dagli inviati
Il Dg Ferrari presenta Piccoli: "Commisso ci ha dato il via libera per acquistarlo"
Prima della conferenza stampa di presentazione di Roberto Piccoli, parola al dg della Fiorentina Alessandro Ferrari, che ha presentato così dal Media Center del Viola Park il nuovo acquisto, pagato 25 milioni (più 2 di bonus) al Cagliari: "Mi piace partire dal fatto che Roberto sia italiano e del 2001. Si inserirà un attacco importante con Kean Dzeko, Gudmundsson e Fazzini. Lo seguivamo da un po' e abbiamo trovato la disponibilità del presidente ad acquistarlo nonostante non ci siano state grosse cessioni. Ci ha detto di andare dritti e portarlo qui. Oggi si è già allenato e ci darà una mano".
