RFV Borja Valero: "Fagioli può prendere la squadra in mano, nuemricamente a centrocampo Fiorentina a posto"

vedi letture

L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero a margine di un torneo di padel a San Vincenzo ha parlato di temi viola a Radio FirenzeViola: "La Fiorentina ha fatto un bel mercato e la cosa migliore è non aver ceduto alcun giocatore, c'è un gruppo solido dell'anno scorso e qualche innesto, ora sta a Pioli farlo andare al massimo anche se non è iniziata bene".

Fagioli può fare il regista? "Sì può farlo, ha nelle corde prendere la squadra in mano e questo è il suo prossimo step essere un riferimento. Se farà questo passo la Fiorentina avrà un grande centrocampista. Ci vuole tanta personalità, ancora di più se le ambizioni sono alte. Dopo gli ultimi trofei sfiorati la gente vuole fare il salto e questi giocatori devono aiutare a farlo"

Il suo giudizio su Sohm? "Tutti volevano un giocatore più fisico che faccia entrambi le fasi, sia a due che a tre sa inserirsi. Poi ci sono altri giocatori come Mandragora, che può dare una mano. Il centrocampo è coperto ma va amalgamato meglio. Numericamente sei a posto ma se la Fiorentina troverà occasioni importanti le coglierà"

Tridente non sostenibile? "Pioli lo ha fatto giocare in amichevole e quindi è una soluzione in più. Avere due attaccanti con Dzeko e Piccoli ad affiancare Kean è una buona soluzione"

Gudmundsson deve dare di più? "A Firenze la gente chiede sempre di più, vuole che sia più protagonista, tocchi più palloni e partecipi al gioco e di sicuro lui lo ha sulle corde"

Che idea s'è fatto della sostituzione di Ranieri? "Ci sono più difensori e quando c'è competizione può accadere. Ci sono più giocatori per ruolo tranne nel terzino destro"

Mandragora deve rinnovare? "Non entro nelle cose societarie, l'anno scorso ha fatto cose molto buone ma è la società che deve valutare se merita il rinnovo"