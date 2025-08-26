RFV Semplici: "Comuzzo può fare carriera nella Fiorentina e in Europa, non valuti l'Arabia. Piccoli ok"

L'ex allenatore della Fiorentina Primavera (tra le altre) Leonardo Semplici è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di attualità viola, a partire dalle voci di mercato dell'Al Hilal su Pietro Comuzzo: "E' un ragazzo di grande prospettiva che si è già affermato nel campionato italiano ed ha possibilità di fare carriera nella Fiorentina o in Europa e spero lui non la prenda in considerazione perché il campionato arabo è importante a livello economico non come valore tecnico. Penso che la Fiorentina offerte importanti in Europa le abbia già avute, bisogna vedere che vuole fare il ragazzo ma penso voglia affermarsi a Firenze o comunque in Europa".

Giovani crescono a Firenze poi però li vendi, dispiace no?

"Dispiace quando si ha la bravura di avere questi ragazzi di talento nel settore giovanile e vederli sbocciare in altre società. Meglio se qualcuno possa poi attraverso un prestito rientrare nella Fiorentina ma le valutazioni le fa la società".

Cosa pensa dell'acquisto di Piccoli? "Credo che è il completamento di un reparto forte, con il suo arrivo a livello concorrenziale l'attacco è molto competitivo. Poi sarà il tecnico, in base a come li vede in allenamento e di come li vorrà schierare, a metterli in campo per farli rendere al meglio e a farli coesistere. Piccoli è molto forte fisicamente ha buona tecnica, è ancora è giovane nonostante le esperienze fatte e può giocare con tutti gli altri che sono in rosa"

Promuove l'attacco con Gud più due attaccanti? "E' un'idea che va sfruttata ma è solo una possibilità perché servono equilibri a centrocampo, ma è una soluzione perché il parco attaccante è molto importante".

