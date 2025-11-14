Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: fra poco in onda c'è "Viola Amore Mio"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Andrea Giannattasio e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "Archivi Polverosi". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, e in seguito ci sarà un'ora di "Ganzamente in viola". Il palinsesto di giornata vedrà poi dalle 20:00 alle 20:50 il "Brivido Viola". E infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!