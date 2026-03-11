RFV Fratini: "Il livello della Fiorentina è questo, con buoni giocatori ma male assortiti. Domani punto su Braschi"

vedi letture

Il talent scout Michele Fratini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Fiorentina, partendo dai giovani: "Sto seguendo il Torneo di Viareggio, e il focus oltre a Fiorentina e Sassuolo seguo con interesse la Rappresentativa di serie D, che è una fucina di talenti futuri".

Corsa salvezza?

"In casa Fiorentina abbiamo paura di vincere e perdere, è difficile entrare con le gambe e non con la testa, perché hai cambiato tanto anche allenatore e dirigenti e non sono cambiati i risultati. Il livello purtroppo è questo, con buoni giocatori male assortiti. Manca ad esempio un buon regista che detti i tempi, che Fagioli non sa fare. Alla Pirlo, Iniesta o Torreira per capirci e non lo abbiamo più valutato, ma è possibile che nel mondo non si trovi un regista? Uno che detta i tempi, che abbia qualità, sia il fulcro e gestisca i risultati, cambi tempi ecc? Possibile non si trovi? Come l'attaccante. Ora ho letto di Braschi 2006 che potrebbe debuttare, mi ricorda Tovalieri, molto tecnico, è bravo. E' differente da Piccoli perché è vecchia maniera, gioca sulla linea della difesa altrui, sull'ultimo uomo, cosa che Piccoli non fa che invece gioca sul centrocampista avversario, come fa a far salire la squadra? Anche in Primavera giocava sempre lui, in quella nidiata forte. E domani sera puo' giocare, tra l'altro alla Fiorentina ha fatto una tripletta un giocatore polacco del 2007. Costava 600mila euro, con i soldi per Fabbian e altri sai quanti giocatori come lui si prendevano".