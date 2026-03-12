Calamai: "Fazzini, la Conference per rilanciarsi: serve la sua freschezza"

p>Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così del momento della Fiorentina ""Inutile nasconderlo, la gara di stasera è anche una grande occasione per alcuni giocatori viola che possono mettere Paolo Vanoli in piacevole difficoltà. Ieri, nell'elogiare Parisi, il tecnico della Fiorentina ha detto che il terzino si è preso una maglia da titolare sfruttando le opportunità concesse. Se devo individuare un giocatore che mi auguro trovi dalla sfida di Conference uno slancio straordinario penso a Jacopo Fazzini: perché ci avviamo a un finale di campionato nel quale abbiamo bisogno di freschezza e qualità.

In una Fiorentina che ha Solomon infortunato e potrebbe tornare dopo Pasqua, con Gudmundsson che sembra un giocatore senz'anima e con poco passo, Fazzini può essere la freschezza ma anche un realizzatore importante, la scorsa stagione con l'Empoli segnò con continuità nel finale di campionato. Lo aspetto con curiosità, nella speranza che la Fiorentina trovi stasera un nuovo titolare".