RFV Rastelli: "Vi dico cosa manca alla Fiorentina: continuità. Vanoli dopo Udine l'ho capito"

Massimo Rastelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra" per parlare del momento della Fiorentina: "All'improvviso tutto l'ambiente si è trovato a vivere una situazione impensabile in estate. Secondo me la Fiorentina è stata anche brava a tirarsi fuori dalla situazione tragica in cui si trovava fino a qualche settimana fa, però quello che si nota è che la squadra non riesce a trovare continuità. Quando sembra uscita dalle difficoltà ci ricasca regolarmente".

A Cremona può bastare un punto?

"Chiaro che le vittorie fanno fare un balzo in avanti, però queste sono partite dove si gioca tantissimo anche a livello mentale. Una vittoria significherebbe mettere quasi nel baratro la Cremonese ma una sconfitta farebbe l'effetto contrario. L'importante è uscire con un risultato positivo da queste gare. Sarebbe comunque un punto in trasferta che aiuterebbe ad affrontare le prossime gare in maniera diversa".

Quanto contano le scelte degli allenatori?

"Discorso complesso. Quando facciamo delle scelte lo facciamo per quello che riteniamo meglio per la squadra. Ho letto le dichiarazioni di Vanoli dopo Udine soprattutto su Rugani e lo capisco. Si pensa di poter dare una mano alla squadra ma a volte non succede. Col senno di poi è sempre più semplice dire cosa è giusto fare".

