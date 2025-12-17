Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso spazio a Extra Viola!

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso spazio a Extra Viola!FirenzeViola.it
Oggi alle 21:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione di approfondimento della giornata in collaborazione con RTV 38. In studio Lorenzo Marucci e Costantino Nicoletti.

Per ascoltarci CLICCA QUI!