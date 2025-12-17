Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora e fino alle 20:00 ci saranno Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e Chiara Andrea Bevilacqua con "Garrisca al Vento", durante il quale ci sarà . Dalle 20:00 alle 21:00 ci sarà il "Colpi d'Ala" con Alberto Di Chiara e Lorenzo Marucci. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

