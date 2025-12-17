RFV
Minotti da Losanna: "Mi sembra che la tensione si stia allentando attorno alla squadra"
FirenzeViola.it
In un breve intervento su Radio FirenzeViola, da Losanna, l'ex calciatore Lorenzo Minotti, adesso commentatore per SkySport, ha raccontato così il clima che si respira attorno alla Fiorentina a poche ore dalla sfida di Conference: "La conferenza stampa di oggi è stata condizionata dal momento, anche Vanoli non ha voluto divagare e rimanere sulla partita di domani. E quindi anche lui si è trattenuto. A me sembra che comunque alla lunga la tensione in sala stampa si sia allentata. Il momento rimane complicato e lo sappiamo".
