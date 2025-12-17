RFV Ascari sui giocatori viola: "Venderei subito per evitare svalutazioni"

Eugenio Ascari, intermediario di mercato, è intervenuto a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola per parlare della possibilità che diversi giocatori lascino la Fiorentina a gennaio: "Credo che sarebbe una buona idea nel caso in cui se ne andassero in tanti, così come lo sarebbe l'arrivo di un dirigente d'esperienza. Walter Sabatini ha dato il suo ok malgrado la salute non ottimale. Purtroppo la Fiorentina non ha sostituito Barone né Pradè, ma ha promosso figure interne. Se la società dovesse ricevere offerte per qualsiasi giocatore, non porrei alcun veto".

Che sensazioni ha?

"Gennaio è ancora lontano ma, se i risultati delle prossime partite non dovessero portare punti, anche il mercato invernale potrebbe rivelarsi fallace. E certi giocatori si stanno svalutando, per cui me ne libererei il prima possibile".

Farebbe uno scambio di prestiti per Gudmundsson?

"Io farei partire i giocatori, reimpostando il mercato da zero. Quindi possibilmente senza ricevere in cambio contropartite tecniche. Magari un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Gud le sue chance le ha avute e di esami ne ha superati ben pochi".

