Massimo Orlando: "Farei una proposta ai giocatori che mugugnano"

Queste le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola a proposito di quanto dichiarato da lui stesso sulla richiesta danni del Sassuolo dopo lo scompiglio viola negli spogliatoi a Reggio Emilia: "Non so cosa farà il Sassuolo, a me queste cose sono arrivate da persone di cui mi fido. Poi è chiaro che non ero lì dentro, ma non sono arrivate neanche smentite".

"E' abbastanza scontato il fatto che sia stata una litigata bella tosta, e che peraltro non ha funzionato visto che nel secondo tempo la Fiorentina ha giocato pure peggio".

"E' fondamentale, non so cosa si stia aspettando. Ho letto che società e allenatore sono d'accordo che se andiamo in Serie B rimangono tutti. Ma siccome in B spero ancora andarci, serve una figura che sappia gestire lo spogliatoio. Con tutto il rispetto per Ferrari, non è il suo compito. Un giocatore gli ride in faccia. Sapete quale sarebbe la mia proposta?".

"Tutti quelli che mugugnano possono andare via a gennaio se vincono le prossime due partite. Poi chi vuole andare via, va via, e ci vuole un direttore sportivo con le palle che compri giocatori anche meno forti con la carta ma che abbiano l'intensità e le caratteristiche adatte a queste circostanze".

