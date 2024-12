PRES. UISP FI. A RFV, Il 13 match a Sollicciano. Prandelli...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

il presidente Uisp Firenze Marco Ceccantini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze in Campo" per raccontare dell'iniziativa "UsciRAI... giocando" in programma venerdì 13 dicembre presso il carcere di Sollicciano e delle iniziative del momento del mondo Uisp. Queste le sue dichiarazioni: "Non è la prima volta. Avevamo già organizzato un'altra partita simile anni fa. I giorni successivi i giornalisti mi hanno scritto che l'esperienza era stata bellissima.

Ora si sono ricreate le condizioni e abbiamo voluto rifarla anche grazie al contributo di Sara Meini. Prandelli sarà l'allenatore della formazione dei giornalisti. Tutto nasce dalle nostre attività in carcere. C'è stato anche un risvolto molto positivo perché un ex detenuto una volta uscito, dopo un periodo di prova, è stato da noi assunto.Venerdì cercheremo di divertirci".