PONTELLO A RFV, C'era un rigore, forse due: diamo noia

L'ex dirigente della Fiorentina negli anni '80, Niccolò Pontello, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore mio" per parlare della sconfitta viola a Bologna: "Stiamo pagando dazio alla sfortuna. Meno male che Bove è fuori pericolo e si è rimesso, almeno questa è una buona notizia. Le sue parole? Ancora non ho capito niente con cento pareri medici alcuni dei quali non escludono il ritorno in campo perché va ancora chiarito l'origine. Non ho perso le speranze. Ma la sua assenza pesa molto. Ieri mi ha sorpreso nel secondo tempo il cambio Gudmundsson con Sottil e non con un centrocampista, dopo l'ingresso di Ferguson che aveva fatto prendere il centrocampo in mano al Bologna. Non so se ci fosse stato Palladino se avrebbe fatto un cambio diverso. Peccato per il primo tempo poi"

Si sarebbe arrabbiato anche lei per il rigore non dato? "Mi sarei arrabbiato, la penso come Pradè, questi rigori sono stati sempre dati. Ogni qual volta il portiere falcia il giocatore che ha toccato prima di lui la palla è rigore netto. Ed ho dubbi anche sul fallo di Pobega. Era indicativa la designazione di Fabbri, la nostra storia ce la insegna, diamo noia. Quei giocatori non sono stati neanche puniti. Certo bisogna farsi sentire nelle sedi opportune, al di là delle parole di Pradè di ieri".

