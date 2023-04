POLVEROSI A RFV, Un solo errore di Italiano. Obrenovic...

FirenzeViola.it

Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport, ha parlato così oggi a Radio Firenzeviola, cominciando dalla prestazione dell'arbitro di Fiorentina-Lech Poznan: "Io non riesco a capire cosa sia successo con l'arbitro. La gomitata presa da Milenkovic mi ha fatto trasalire: l'avversario aveva il pugno chiuso, non si discute. Tecnicamente è rosso, secco. Poi ci sono quelle ammonizioni che lasciano veramente perplessi, quella non data al terzino del Lech e quella data a Milenkovic. Non era fallo. L'ho rivista e l'ha ammonito per il fallo, non per la reazione. È difficile trovare un arbitro internazionale che fa delle cose del genere".

Di Jovic cosa pensa?

"Bisognerebbe vedere gli allenamenti, ma io penso che Italiano abbia fatto un solo vero errore. Dopo Poznan io pensavo che avrebbe giocato Jovic, non Milenkovic: pensava forse ad una partita morbida, ma i difensori centrali rischiano sempre le ammonizioni. In semifinale toccherà a Igor e Quarta, però ti mancherà un titolare. Italiano lo vedevo scatenato in panchina, però non so come l'aveva preparata perché c'è un campanello d'allarme sull'approccio".

Il Basilea?

"L'ho visto contro il Nizza, sono una squadra molto tosta, che può dare fastidio. L'avversario più temibile è l'AZ, però il Basilea ha un po' del calcio italiano: la difesa non è leggera, hanno uno stadio che farà impallidire la Fiorentina".

Sottil e Castrovilli?

"L'importante ora è pensare alle coppe. Se per Bonaventura saranno due settimane, l'importante è riaverlo per la Conference. Jack è quel giocatore che dà senso di squadra. Gli altri hanno scherzato, lui no. Per Sottil primo gol stagionale, ne aveva bisogno: è un giocatore che sta bene in questo gruppo. Castrovilli lo stesso. L'unico dubbio è su come utilizzarlo, se al posto di Bonaventura o in mediana".

Kouame?

"Secondo me è stato un altro piccolo errore di Italiano: con la linea alta del Lech, uno come Kouame avrebbe attaccato meglio la profondità. Soprattutto a differenza di Jovic che a questo punto è un caso, perché se Venuti ha dei limiti oggettivi, Jovic è un problema: pensavo fosse un bel giocatore. Ma ho pensato una bischerata".