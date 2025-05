Fiorentina, assalto all'Europa: senza coppe possibile una rivoluzione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio parla di operazione salvataggio riferendosi alla Fiorentina e al necessario bisogno di fare 9 punti nelle ultime tre giornate di campionato per riuscire a raggiungere un piazzamento europeo. La sconfitta contro il Real Betis ha materializzato all'improvviso lo scenario peggiore, viola vicini ad abbandonare la qualificazione ad una coppa europea. Adesso, anche un'ulteriore qualificazione alla Conference League sarebbe vista come un'amarezza gradita, quantomeno per pareggiare i conti con le ultime tre stagioni. In gioco c'è molto e lo hanno ribadito anche Pradè e Palladino, fresco di rinnovo fino al 2027, nel post gara contro gli andalusi.

Soprattutto senza Europa potrebbe manifestarsi una rivoluzione nella rosa, tanti big potrebbero decidere di cambiare aria. A partire ovviamente da Kean, clausola da 52 milioni valevole fino al 15 luglio, Dodo e De Gea. Poi ci sono i prestiti, da Gudmundsson, per il quale andrà fatta una scelta, Fagioli, Zaniolo, Adli, Cataldi, Colpani, Folorunsho. Il rischio di una nuova rivoluzione dopo quelle delle ultime due sessioni di mercato c'è, tanto dipenderà dalle ultime tre giornate di campionato.