Kean, Venezia è a rischio: senza di lui un rebus in attacco

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione fa il punto sulle condizioni di Moise Kean, uscito malconcio dalla semifinale di Conference League contro il Real Betis. Fatale l'ultimo allungo nel tentativo disperato di raggiungere un pallone che poteva essere quello buono per pareggiare i conti nel doppio confronto con gli andalusi. Il centravanti piemontese ha sentito tirare la coscia, questa mattina lo staff medico gigliato valuterà la situazione a poco più di 24 ore dall'accaduto. Negli spogliatoio dopo la gara Kean sembrava piuttosto preoccupato, sicuramente è a rischio per Venezia, sperando che non sia niente di così da grave da pregiudicare l'intero finale di stagione. Vista anche la squalifica di Zaniolo, espulso nel finale del match contro la Roma, al Penzo dovrebbero giocare dal primo minuto Gudmundsson e Beltran.

Per la sfida in Laguna difficile anche il recupero di Cataldi che nella migliore delle ipotesi potrebbe recuperare per il derby dell'Appennino in programma domenica 18 maggio (martedì uscirà l'orario ufficiale). Per il resto Palladino dovrebbe dare spazio a quei giocatori che avevano ben figurato contro la Roma. Da Marì al centro della difesa a Richardson e Ndour in mezzo al campo.