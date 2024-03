POLVEROSI A RFV, Ecco il dettaglio che è stato fatale

FirenzeViola.it

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sul momento della Fiorentina a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola: "Mi sono arreso, non riesco a capire come sia possibile tutta questa discontinuità. In un certo senso è normale quando hai un organico di medio livello, ma la Fiorentina ne sta approfittando. Difficile trovare il motivo principale per cui questa squadra ha certi limiti".

"Ieri è stata la classica beffa. Vai sul 2-1, recuperi e poi sbagli il rigore del 3-1. Ma l'errore è sul 2-2: Duncan ha una palla con cui non può mai lanciare Nzola. Infatti non ci riesce, la Roma recupera la palla e segna. Vi racconto una cosa".

"Io vedo sempre il Real Madrid, ho seguito una partita in cui i blancos stavano vincendo 1-0. All'ultimo minuto c'è l'angolo per i madrileni: Ceballos calcia male, gli avversari partono in contropiede e segnano. Ho scritto ad Ancelotti e lui mi ha risposto 'Lo sto ancora insultando...', questo per dire che ci sono cose che non si possono fare. I famosi particolari, quelli che non ti permettono di vincere".

