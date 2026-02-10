RFV Poesio: "Vanoli deve dare una scossa, è tardi cambiarlo; chi prendi ora?"

Il vice caposervizio del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro" per parlare della corsa salvezza della Fiorentina e di Paolo Vanoli: "Paratici è qui anche per valutare Vanoli. Sul "Re Leone" era un'espressione generale, per il suo modo di fare. Non ha pensato a Batistuta. Comunque Vanoli deve dare una scossa, ma è tardi per cambiare l'allenatore, mancano 14 partite e il finale di campionato non è neanche favorevole alla Fiorentina, a differenza ad esempio del Lecce. Quindi hai poco tempo, dovresti risolvere le cose in questo o nel prossimo mese, il tempo è poco per prendere un allenatore e soprattutto chi prendi ora?"

Ecco, chi vedresti sulla panchina? "Galloppa? A promuoverlo in questa situazione non gli fai del bene anche se qualcosa potrebbe dare. Ma in giro non vedo granché, forse D'Aversa ma lo hai già bocciato a novembre. A me sarebbe piaciuto De Rossi ma non lo hai preso. Ma penso che Paratici voglia scegliere a bocce ferme, ma prima devi sapere la categoria perché tra B e A la situazione è diverso. Certo il ds sapeva che era una situazione complicata".

Non c'è percezione del pericolo e valutazione dell'errore anche nelle scelte? "Su questo concetto lo scrivo da tempo, c'è la sottovalutazione di tante cose e la presunzione di sapere più degli altri. E' il filo rosso che unisce questi anni, di prendere giocatori ai margini per rilanciarli, ma a volte se sono ai margini un motivi ci sarà. Per me è stato sopravvalutato quello che è stato fatto lo scorso e che l'apporto di Palladino è stato determinante ed invece si è preso tutto il merito di quanto fatto la scorsa stagione. E quest'anno hai preso di giocatori presi dalla bassa classifica e dunque non è una sorpresa che sei lì, se hai preso giocatori abituati a stare in quella zona di classifica".

Paratici lo manderesti in panchina vicino a Vanoli? "Qualsiasi cosa possa essere utile in questa fase si deve fare poi si vedrà. Ora c'è un'emergenza enorme e non mi preoccuperei se sembra commissariamento".