Il Caffè Nero Bollente: "Vanoli non è intoccabile: Como, Pisa e Udinese decisive"

vedi letture

Per quanto tempo Paolo Vanoli avrà ancora la fiducia da parte della Fiorentina? Dopo i ripetuti risultati deludenti, il tecnico è chiamato a invertire la rotta per non costringere la società a prendere provvedimenti. Ne ha parlato anche Luca Calamai, stamani, nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente" in onda su Radio FirenzeViola: "È normale che Paratici si sia presentato ribadendo fiducia totale al tecnico, è corretto. Poi però c'è la realtà dei fatti e gli allenatori intoccabili non esistono. Paratici dovrà farsi un'idea chiara di Vanoli lavorandoci fianco a fianco, conoscendolo di persona ora che è al Viola Park.

In questo senso, ci saranno tre partite determinanti: Como, Pisa e Udinese, perché la Conference è una momentanea distrazione. Vanoli ha tre partite per far sì che le parole di Paratici su di lui, trovino conferma nella vita di tutti i giorni". Qua sotto il video: