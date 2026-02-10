RFV Orlando duro con Vanoli: "L'avrei esonerato. La Fiorentina non è battagliera"

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per analizzare il momento viola dopo il pareggio ottenuto contro il Torino: "Ora sono molto preoccupato perché ci sono i segnali tipici di quelle annate in cui ti va tutto storto. Subisci il gol all'ultimo, mentre il Lecce, d'altro canto, vince in pieno recupero. Però credo che questa squadra non possa rimanere così in fondo. Domenica vai a Como e poi non puoi sbagliare in casa contro il Pisa. Le partite si accorciano quindi sì, sono preoccupato".

Cosa farebbe con Vanoli?

"Sinceramente lo avrei esonerato perché ha fatto 14 punti in 14 partite. Sono convinto sia una persona preparata, arrivata in un contesto difficile però quella parte caratteriale che serve a una squadra per salvarsi non credo sia riuscito a inculcarla nella testa dei giocatori. Poi è vero che i gol subiti nei minuti di recupero sono casuali, ma ora iniziano a essere tanti. Manca quella cattiveria negli ultimi minuti, il buttare la palla in tribuna, la voglia di non far arrivare l'avversario nemmeno a crossare. Sembra una squadra che non ha ancora capito che sta lottando per retrocedere e che ci siano giocatori a cui difficilmente entrerà in testa ciò. Col Torino, con i cambi effettuati, Vanoli ha dato la possibilità al Torino di fare il forcing finale. Ha abbassato la squadra subendo i tanti cross del Torino. Sulle palle alte la Fiorentina è forse la peggiore squadra del campionato".

Con chi sostituirebbe Vanoli?

"Ce ne sono pochi di allenatori a disposizione, e poi bisogna capire chi accetterebbe. Di allenatori di qualità ora ce ne sono pochi. Non sarà una scelta facile quella che dovrà prendere Paratici. Dopo i punti ottenuti si pensava che ci saremmo salvati a 6-7 giornate dalla fine. Ora temo che la Fiorentina si possa ritrovare invischiata in questa lotta fino alla fine e che le ultime 2/3 partite diventino delle vere e proprie battaglie. Su questa componente sembra che la Viola abbia meno da dare rispetto alle altre".

