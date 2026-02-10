RFV Maiellaro: "La Fiorentina ha recuperato qualche big, loro ci tireranno fuori dalla situazione"

L'ex giocatore della Fiorentina Pietro Maiellaro è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare della situazione viola: "Sono preoccupato, anche se meno perché qualche segnale c'è stato e qualche big ha recuperato. Se l'ultima gara fosse stata giocata con più umiltà l'avremmo portata a casa, è che laggiù in fondo alla classifica non puoi sbagliare nulla. Però ripartiamo dalla reazione, ma gli scontri diretti ora saranno determinanti e bisognerà portarli a casa anche se poi basterebbe vincere tutte le altre".

Soliti errori dietro? "Certo vanno trovati accorgimenti dietro ed essere più prudenti ma dal centrocampo in su la Fiorentina ha armi che altre non hanno perciò cerchiamo di fare un gol in più"

Cosa pensa di Fagioli? "E' un giocatore di personalità e qualità, in un altro tipo di classifica si esprimerebbe diversamente ma sono sicuro che sarà lui insieme ad altri giocatori importanti ci tirerà fuori da questa brutta situazione".

Vanoli a rischio? "Non lo giudico dai cambi, se i giocatori lo seguono bisogna continuare con lui. Poi c'è un direttore sportivo che capirà il da farsi".

