RFV Pallavicino: "Paratici non è un manager moderno: vi spiego. Su Batistuta..."

vedi letture

Carlo Pallavicino, ex procuratore e giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" per tornare a parlare di Fabio Paratici, muovo Ds della Fiorentina. Ecco le sue parole: "La mia percezione su Paratici è che lui debba ancora calarsi nella realtà fiorentina. Ho vista da parte sua un tentativo di rassicurare città e tifosi e dare la percezione che la sua scelta fosse dettata dal progetto che c'è alle spalle. Quello che ho pensato e che ho sempre pensato di Fabio (Paratici, ndr) è che non sia quel personaggio di immagine e di qualità dirigenziale che potrebbe servire alla Fiorentina. Paratici mi conferma che non può sostituire l'idea di un direttore generale, di un amministratore delegato, di un personaggio che abbia le spalle larghe anche al di fuori dell'aspetto del mercato, di spogliatoio che invece sa gestire. L'impressione che mi ha dato è di essere un ottimo operatore di gestione della squadra ma non può ricoprire ulteriori ruoli di cui la Fiorentina ha grande bisogno, soprattutto dopo la scomparsa di Commisso. Non penso che la figura del figlio possa sostituire l'immagine del padre".

Quale sarebbe stato il dirigente giusto per la Fiorentina? Si parlava di Giuntoli

"Giuntoli è un altro Paratici. Non è un personaggio a cui penso. Io parlo da persona oramai fuori dal calcio. Non so chi siano i manager moderni, ma nel calcio di oggi servono loro, ovvero persone attrezzate sotto tutti i punti di vista, da quello della commercializzazione fino a quello soprattutto della comunicazione. Non penso che Paratici risolva il problema della comunicazione, un problema irrisolto per la Fiorentina visto che si dovrà andare spesso a parlare con figure ai piani alti. Batistuta sarebbe stato un ottimo uomo immagine ma a lui manca esperienza. Gli ex campioni, come Totti e Ibrahimovic, pretendono il ruolo ma non è facile fargli capire che il campo è una cosa, la dirigenza un'altra. Comunque viva Paratici e speriamo che il suo arrivo sia solo l'inizio perché da quello che è emerso sembra che non ci sarà una cessione da parte dei Commisso".

Ascolta il podcast per l'intervista completa