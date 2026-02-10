FirenzeViola Fortini, l’inverno delle scelte: il mercato, i consigli degli agenti e la sua voglia di Fiorentina

L’inverno di Niccolò Fortini è stato tutt’altro che banale. Con un contratto vicino alla scadenza e l’attenzione crescente di diversi club di vertice, il classe 2006 si è ritrovato al centro di dinamiche complesse, diviso tra le pressioni del mercato e la volontà di restare alla Fiorentina per dare il proprio contributo nella corsa salvezza. Alla fine, il mancato trasferimento - nonostante l’interesse concreto di Roma e Napoli fino agli ultimi giorni di gennaio - ha rappresentato l’esito più coerente con il pensiero del giocatore. Fortini, infatti, non ha mai chiesto la cessione né ha comunicato al club viola l’intenzione di non rinnovare il proprio accordo, smentendo così le ricostruzioni emerse nelle ultime settimane.

Una stagione complessa dentro una squadra in difficoltà

I mesi vissuti dal talento lucchese sono stati segnati da un contesto tecnico instabile e da una stagione particolarmente difficile per la Fiorentina. Cambi in panchina, emergenze continue e una gestione che lo ha portato a essere impiegato in diversi ruoli: esterno a cinque su entrambe le corsie, terzino sinistro e destro, fino all’utilizzo più avanzato in attacco. Un percorso frammentato, che ha inevitabilmente aperto interrogativi sul progetto tecnico costruito attorno a lui. Da qui le riflessioni del suo entourage, che ha iniziato a valutare alternative ritenute più lineari per il suo percorso di crescita.

Le offerte, la permanenza e il tema rinnovo

In questo quadro sono maturate le proposte di Roma e Napoli, ritenute dagli agenti di Fortini tecnicamente adeguate, al punto da portare a congelare qualsiasi discorso legato al rinnovo. Il giocatore, però, non ha mai spinto per la cessione, mantenendo una posizione prudente e mostrando la volontà di restare concentrato sulla salvezza della Fiorentina. Una scelta simile, per dinamiche e tempistiche, a quella di Robin Gosens con il Nottingham Forest. Ora, al di là dell’obiettivo salvezza, si apre il capitolo futuro: la Fiorentina, che a gennaio aveva fissato una valutazione superiore ai 15 milioni di euro, sembra pronta a riaprire il dialogo sul rinnovo, come lasciato intendere anche recentemente dal nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. Resta da capire se, dopo mesi di distanza, le parti riusciranno a trovare una convergenza.