"Rugani a disposizione per la sfida col Pisa": ecco le parole dell'agente a Radio FirenzeViola

Nella giornata di oggi di Radio Firenzeviola, spazio all'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, che ha ripercorso la trattativa che ha portato il difensore a Firenze per poi parlare della condizione fisica del classe '94: "Non è stata assolutamente una scelta last-minute ma ponderata, sia dalla Fiorentina che dal giocatore. Ma non c'erano particolari dubbi né da una parte né dall'altra, era solo una questione di forma".

"L'esclusione dalla lista Uefa non è un'esclusione ma una scelta ponderata per il recupero fisico e per l'applicazione tecnica del calciatore. Si è scelto di puntare più sul campionato che in questo momento è la parte più importante e più scabrosa. Per evitargli le trasferte e ulteriori problemi, è stato meglio che la società abbia preso questa scelta. Non si parla di esclusione. La seconda cosa è che speriamo che la Fiorentina vada avanti anche in Conference. A giugno sarebbe stata una situazione diversa e una scelta così non sarebbe mai stata fatta.

La Fiorentina sapeva benissimo come stava Daniele perché è stata la prima cosa che gli abbiamo detto. I medici parlavano di essere a disposizione piena a metà febbraio e i tempi sono rispettati, ora sta facendo un lavoro due volte al giorno al Viola Park. Il club ha scelto di aspettare di non rischiare minimamente una ricaduta, quindi si va ad un rientro dopo la partita del Como. Poi tutto è possibile nel calcio come nella vita. Lo deciderà la Fiorentina ma in linea di massima la tabella prevede il rientro tra una settimana".

