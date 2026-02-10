FirenzeViola
Kospo, sospiro di sollievo dopo l'infortunio: pochi giorni di stop per il centrale
Buone notizie sul fronte Eman Kospo: il centrale bosniaco, uscito malconcio dopo appena 10' durante la sfida di sabato scorso contro il Napoli Primavera per un duro intervento sulla caviglia, non dovrà stare troppo tempo fermo ai box. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'ex Barcellona ha svolto ieri una risonanza magnetica al Viola Park per capire l'entità del suo infortunio che tuttavia ha escluso lesioni.
Il giocatore dunque potrà tornare a disposizione nel giro di un paio di settimane, forse anche meno. Una buona notizia non solo per la Primavera, attesa da un ciclo di gare importanti per confermarsi ai vertici della classifica, ma anche per la prima squadra, la cui fase difensiva come noto è imperfetta da inizio anno.
