Dodo, a breve nuovo tentativo dei viola per il rinnovo: proposta fino al 2029

Dodo, a breve nuovo tentativo dei viola per il rinnovo: proposta fino al 2029
La Fiorentina si prepara a riaprire il dialogo per il rinnovo di Dodo. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il terzino brasiliano, il cui contratto attuale scade nel 2027, nelle ultime settimane ha mostrato un nuovo avvicinamento al club viola, confermando l’interesse reciproco per prolungare il rapporto. La società, che da tempo valuta positivamente le prestazioni dell’ex Shakhtar, sarebbe pronta a proporre un accordo fino al 2029, con opzione per il 2030, e un ingaggio vicino ai 2 milioni di euro netti a stagione, dimostrando così la volontà di puntare su di lui anche per il futuro.