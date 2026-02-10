FirenzeViola La Primavera torna in campo per la Coppa Italia: domani i quarti col Sassuolo

Riparte la Coppa Italia per la Fiorentina Primavera. La formazione di Daniele Galloppa, capolista in campionato in solitaria dopo il successo di sabato per 3-0 contro il Napoli, domani alle 14 scenderà in campo allo stadio "Enzo Ricci" contro il Sassuolo per un match in gara secca valido per i quarti di finale del torneo nazionale. I baby viola, partiti dagli ottavi, hanno già estromesso a gennaio il Napoli dalla competizione e adesso puntano con decisione le semifinali del torneo, dove in caso di passaggio del turno domani affronterebbero la vincente di Verona-Atalanta a marzo al Viola Park in gara secca.

Una grande occasione per tornare in finale di Coppa, torneo che l'Under-20 viola ha vinto due anni fa nonché ben cinque volte negli ultimi sette anni. Non sarà facile però per i viola superare l'ostacolo neroverde: la squadra dell'ex Emiliano Bigica, nonostante il 16° posto in campionato e -14 punti rispetto alla Fiorentina, ha già fermato Trapani e soci sull'1-1 due mesi fa al "Ricci" con un gol al 95' e soprattutto negli ultimi anni ha sempre reso dura la vita ai toscani. Il match - arbitrato dal signor Eremitaggio della sezione di Ancona - non sarà visibile su nessuna piattaforma televisiva ma verrà seguito integralmente da Radio FirenzeViola con una serie di collegamenti ad hoc durante "Palla al centro".