Poesio preoccupato: "A parte Kean, nessuno si sta prendendo la squadra sulle spalle"

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, è intervenuto a RadioFirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Ecco le sue parole: "Pioli ha provato la difesa a quattro anche durante la sosta. Si pensava potesse metterla anche col Bologna. Questa è stata la prima partita in cui Pioli non ha giocato a specchio, giocando a quattro, infatti, contro il Como. Era una certezza il fatto che Pioli sarebbe andato a specchio contro il Como. Io credo che molto sia limitato dal fatto che questa squadra non ha esterni, che sono stati ceduti in estate. La Fiorentina ha solo terzini o mezzale che possono agire sulle fasce come Fazzini e Sohm. Potrebbero essere impiegati come faceva anno scorso Palladino con Colpani, ma con caratteristiche diverse. Fazzini forse lo può fare, ma Sohm non lo so perchè lo abbiamo visto poco".

"Sohm ha avuta un problema fisico fastidioso, bisogna che guarisca bene. In estate si parlava di Kessie, di un mediano e non è il ruolo di Sohm. Il problema della Fiorentina è complicato, perchè manca il centrocampo, o meglio non è strutturato. E' uno dei centrocampi più leggeri tra le big in Serie A e tra le squadre che giocano in Europa, dove la prestanza fisica è diventata centrale. La Fiorentina poi non ha nemmeno dei palleggiatori, come invece ha l'Inter, nonostante anch'esso non abbia un centrocampo fisico".

"Si, ma per me manca anche l'esperienza. Nicolussi Caviglia avrà fatto 60 partite in Serie A e vinte 10, Mandragora stesso più di quello che sta facendo vedere non può dare. Inoltre si stanca facilmente perchè deve correre per tutti. Però per ora Pioli non ha trovato alternative a Mandragora. Fagioli è un calciatore che ha un suo percorso particolare, ha cambiato squadra e allenatore. Gli manca qualcosa. Ndour ha giocato 10 partite in Serie A".

"Ndour io credo sia un giocaotre che se lo inserisci in un contesto che funziona allora riesce ad avere un perchè, perchè è giovane, deve trovare ancora la posizione, tra mezzala e trequartista. Se giocasse in un centrocampo a quattro lo metterei più in fascia che al centro. E' un giocatore che non è ancora definito. Va a cercarsi la palla, ha voglia, però non può essere il giocatore a cui affidarsi per uscire dalle paludi dalla retrocessione. Rischi di mettergli addosso un gran peso, poi, magari lo regge, ma non mi pare che, a parte Kean, ci siano giocatori che provino a prendersi la squadra sulle spalle. Inoltre mi preoccupa l'assenza di un qualche miglioramento".

