RFV Poesio: "Mi aspetto Nicolussi Caviglia e Fazzini per una scintilla a centrocampo. Non scarterei la difesa a 4"

Il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:"Credo che Nicolussi Caviglia possa giocare, ci vuole un regista, uno che dia ordine. Credo inoltre che lo stesso Fazzini debba avere una chance, il centrocampo deve trovare una scintilla, è sicuramente il reparto più in difficoltà e se lì non c'è chiarezza va in difficoltà tutta la squadra, per questo penso che in questo momento Fazzini debba trovare più spazio".

Per quanto riguarda il modulo...

" Spero che questa idea del ritorno alla difesa a quattro non sia scartata perchè io ce la vedo questa squadra con due centrali e due terzini più bassi. Pioli ha voluto dare continuità allo scorso anno ma la Fiorentina la scorsa stagione ha avuto lo stesso problema. Si era partiti infatti con la difesa a tre ma il periodo migliore lo abbiamo visto con la difesa a quattro con la quale siamo riusciti a trovare un certo equilibrio. Credo che ci siano i giocatori per tornare a quel tipo di modulo".

Per quanto riguarda la difesa...

" Pongracic non è un libero, nemmeno uno che avvia l'azione, Ranieri forse è L'unico che ha le caratteristiche per giocare a 3 e Comuzzo quando ha giocato a 4 è esploso. Comunque è una rosa che ha nelle corde diversi tipi di soluzioni. Pioli è giusto che abbia preso un'idea e la porti avanti ma non escluderei soluzioni diverse".

