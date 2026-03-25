RFV Pochesci: "Vanoli ha dato una quadra alla squadra. Spalletti? Un assist sprecato dopo la Nazionale"

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Così Sandro Pochesci a Radio FirenzeViola nel corso de' "I Tempi Supplementari" sulla questione Vanoli: "Dopo una partenza così e così, che andava sullo stesso andamento dei suoi predecessori, la Fiorentina ha trovato una quadra con Vanoli. Ora vedo una Fiorentina più solida e sicura. Va detto, poi, che subentrare non è mai facile, rispetto a quando formi la squadra in estate con calciatori scelti da te".

Vanoli è pronto per lottare per le posizioni alte della classifica?

"Credo che gli allenatori diventano forti se alle spalle hanno una società che li prottegge. Io dopo Pioli mi aspettavo un'allenatore diverso, dato il livello della squadra. La Fiorentina ha preso un grande direttore sportivo e ha un grande centro sportivo. Quest'anno la squadra è la grande delusa. Pioli poteva avere la capacità di portare la Fiorentina in Champons. Oggi Bologna e Atalanta lottano per andare in Champions, anche la Fiorentina deve lottare per entrarci. È come la Roma, che a differenza del Napoli, non si organizza per vincere lo scudetto. Serve un'allenatore che porti la mentalità da grande squadra. La Fiorentina doveva prendere Spalletti o Sarri. Io avrei preso questo tipo di allenatori. con quel fuoco dentro. Quale meglio assist di Spalletti: un allenatore toscano e deluso dopo la Nazionale, era una grande opportunità. Spalletti dove è andato ha sempre rialzato in classifica la squadra. Ha vinto a Napoli dopo anni".

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