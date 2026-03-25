RFV Che futuro per Kean? Di Marzio: "Non so se andrà al Milan, ma avrà mercato"

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Nel corso del suo intervento su Radio FirenzeViola, dove ha parlato del futuro di Paolo Vanoli e della panchina della Fiorentina, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato oggi ospite nei nostri studi (nella foto dell'articolo), ha dato anche le sue impressioni e i suoi aggiornamenti sul futuro di Moise Kean: "Ci aspettiamo intanto che Kean ci porti al Mondiale e poi sicuramente avrà mercato, io in tutte queste voci sul Milan non ho trovato riscontro, quindi non credo che sia al primo posto della lista del Milan per diverse motivazioni. Poi vedremo se ci saranno altre squadre interessate perché è un giocatore con un valore alto. Credo che la Fiorentina del futuro debba ripartire da certezze e Kean potrebbe essere una di quelle".