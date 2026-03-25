RFV Calamai: "Solomon pronto al rientro. Adesso serve una staffetta con Gud"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato degli infortunati viola e in particolare di Manor Solomon, oramai prossimo al rientro in campo: "Dall'infermeria arrivano buone notizie su Solomon che dovrebbe tornare a disposizione piena di Vanoli per il impegno prepasquale al Bentegodi contro il Verona. Solomon è stato sicuramente l'acquisto più importante del mercato invernale, ha dato la sensazione di poter determinare e di poter garantire qualità e qualche gol e assist. Si era preso una maglia di titolare nel ruolo di ala sinistra per poi infortunarsi.

Successivamente è entrato Gud, titolare naturale: devo dire che, tra altri e bassi, tra qualche momento in cui fa disperare e qualche giocata divina, Gud è stato comunque importante per il bilancio viola. Cosa fare ora che tornerà Solomon? Io credo che si possa immaginare una staffetta fra Gud e Solomon, una staffetta da utilizzare non solo in campionato ma anche in Conference per non abbassare mai la qualità su quella zona di campo e per cercare di tirar fuori il meglio da questi due giocatori che non hanno grande continuità ma che hanno sicuramente talento".