RFV Lucchesi sicuro: "Per Paratici, Vanoli non è l'allenatore del futuro della Fiorentina"

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Il dirigente Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro", per parlare della situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Condivido i meriti di Vanoli perché è stato difficilissimo per lui questo periodo, è riuscito a trovare una strada giusta per la Fiorentina però non credo che sia l’allenatore del futuro per Paratici. Lui avrà in testa un allenatore con cui ha un profilo umano e professionale più idoneo. In questo momento siamo alla terza e quarta rifondazione dell’era Commisso, dove probabilmente si ripartirà con un metodo di lavoro condiviso tra l’allenatore e Paratici”.

Che ne pensa di Kean?

“In questo momento è il giocatore più importante che c’è in squadra e auguro alla Fiorentina di tenerlo, ma se dovesse andare via per una cifra così importante, Paratici saprà come sostituirlo. Credo che trovarne un altro uguale o simile ci si deve impegnare tanto”.

Cosa ne pensa del Crystal Palace?

"E’ una squadra che avrà una competitività eccellente. Io credo che la Fiorentina sia una squadra che se ritrova la strada giusta, come sta già ritrovando, possa veramente dare soddisfazioni. A questo livello della competizione squadre scarse non ci sono più”.

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