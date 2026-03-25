RFV Orlando: "Vanoli ha fatto un lavoro straordinario. Chi lo critica non è onesto"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore mio" della squadra di Vanoli. Ecco le sue dichiarazioni: "Tutto può succedere ovviamente, però è stato fatto qualcosa di straordinario anche contro l’Inter e la reazione ci è stata. L’Inter veniva da settimane di riposo a differenza nostra e noi andavamo il doppio”.

Si vede l’effetto di Vanoli?

“Direi di sì, chi non lo dice non è onesto, i numeri sono dalla sua parte, ricordiamoci da dove è arrivato, una situazione fisica della squadra da rifare e un dirigente che non c’era, ha dovuto lavorare in queste situazioni e l’ha fatto con la pressione di una piazza come Firenze che non perdona. Nessuno dice che deve restare però bisogna ringraziarlo perché ha fatto un super lavoro”

Cosa ne pensa dei cambi di Vanoli?

“A volte ha sbagliato anche i cambi ma ditemi chi non li ha sbagliati nel nostro campionato, io non lo critico per quello che ho visto. Io credo che vorrebbe un po’ più di fiducia in questo momento nei suoi confronti”.

E di Ndour?

"Ha fatto dei gol importantissimi, a me non piace perché è lento però gli auguro il meglio. Nella rosa Fiorentina ci sta benissimo, personalmente mi lascia ancora perplesso, da un anno all'altro però i giocatori possono scoppiare. Non ha la velocità dello strappo anche se ha fatto dei gol importanti, calcia molto bene, la vede e la cerca la palla però deve migliorare in altri aspetti".

Ascolta il Podcast per l'intervista completa