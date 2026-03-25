RFV La schermitrice Volpi: "Ranieri è l'anima viola, una sorta di bandiera"

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Alice Volpi, schermitrice e grande tifosa viola, è intervenuta a Radio Firenzeviola durante "Viola Amore mio" per parlare della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Può succedere di tutto quest’anno, quindi perché no, crediamoci nella Conference. Il Crystal Palace è una buonissima squadra e sarà una partita importante per capire anche se abbiamo trovato davvero questa continuità perché l’importante adesso è arrivare fino alla fine così e secondo me ci sono possibilità, io ci credo. Un po’ mi ci rivedo con la Fiorentina, io ho postata la foto della gara con la canzone “Sono fuori dal tunnel” perché anche io mi sentivo in un tunnel senza via di uscita e quindi spero che sia così anche per la Fiorentina”.

Quale è il volto che rappresenta meglio la Fiorentina tra Parisi, Fagioli e Ranieri?

“Parisi ci ha dato delle belle soddisfazioni, è cresciuto molto e ci sta mettendo il cuore. Lo stesso Fagioli si è rimesso in gioco e Ranieri per quanto possa essere a volte amato e a volte odiato, io lo vedo un po’ come la bandiera della Fiorentina, quindi gli darò sempre il mio supporto. Se devo scegliere uno dei tre scelgo Ranieri, lo vedo di cuore, che nonostante i momenti difficili vedo sempre che ci mette l’anima”.

Che ne pensa di Vanoli?

"Aspettiamo il finale di stagione pero diciamo che si è messo in gioco alla grande in un momento di estrema difficoltà e mi sta anche piacendo molto. Per il prossimo anno se tutto va come deve andare vorremmo puntare a qualcosa di più e quindi magari un allenatore diverso ci può aiutare”.

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